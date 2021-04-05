Aboubakar'ın sağlık durumu

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar sakatlığı nedeniyle Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında da oynayamayacak.

Sakatlığı nedeniyle 32’inci haftada kaybedilen Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Alanyaspor ve Erzurumspor ile oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.

"ALANYA MAÇINDA YOK ERZURUM MAÇI ZOR"

Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, “Aboubakar’ın sakatlığı devam ediyor ve yapılan kontrollerde de kısa sürede düzelecek bir durum olmadığı belli oluyor. Aboubakar, Alanyaspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Erzurumspor maçında da oynaması zor gözüküyor. Cenk’in durumu da aynı, o da Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında zor gözüküyor.” dedi.

LARIN'LE UYUM YAKALAMIŞTI

Kamerunlu futbolcu Aboubakar forvet hattındaki partneri Cyle Larin ile de müthiş bir uyum yakalamıştı. Beşiktaş'ın gol yükünü çeken ikili beraber oynadıkları karşılaşmalarda rakip savunmalara zor anlar yaşattı.

Kasımpaşa maçında tek başına sahaya çıkan Kanadalı Larin ise Aboubakar'ın yokluğunu aradı.