18 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

19:30 Kaiserslautern - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV

19:30 Wehen - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 3beIN Sports Tod TV

20:30 Mallorca - Villarreal İspanya La Liga S SportS Sport Plus

21:00 İstanbulspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

21:00 Antalyaspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Çorum FK - Giresunspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1

21:00 Al Nassr - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 Werder Bremen - Bayern Münih Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV Tivibu Spor 1

21:45 Nottingham Forest - Sheffield United İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV

22:00 Metz - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV

22:30 Valencia - Las Palmas İspanya La Liga S SportS Sport Plus