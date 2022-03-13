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Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 17:52
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanyaspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Alanyaspor:
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun
Alanyaspor'un ilk 11'i henüz açıklanmadı.