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    18 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 18.10.2022 - 10:50
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    18 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:00Kasımpaşa - Mersin İYZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

    15:00Ç.Rizespor - BoyabatsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

    17:30Kayserispor - IğdırsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

    19:00Kura ÇekimiUEFA U21 Avrupa ŞampiyonasıUEFA.tv

    19:00Genoa - SPALİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

    19:00Lübeck - MainzAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Mannheim - NürnbergAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Leipzig - HamburgAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Stuttgart Kickers - FrankfurtAlmanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    19:30Charleroi - KortrijkBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    19:30KAS Eupen - LeuvenBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    19:45Eindhoven - Willem IIHollanda KNVB BekerBilyoner TV

    20:00Sevilla - Valenciaİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,

    20:00Brage - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:30Adana Demirspor - AdıyamansporZiraat Türkiye Kupasi ZTKA Spor

    21:00Getafe - Athletic Bilbaoİspanya La LigaS Sport Plus, Bilyoner TV

    21:30Brighton - Nottingham Forestİngiltere Premier LigBein Sports 4

    21:45Genk - WesterloBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    21:45Seraing - Cercle BruggeBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    21:45Braunschweig - WolfsburgAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    21:45Darmstadt - MonchengladbachAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    21:45Elversberg - BochumAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    21:45Hoffenheim - SchalkeAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    21:45Kilmarnock - Dundee Unitedİskoçya Lig KupasıBilyoner TV

    22:00Atletico Madrid - Rayo Vallecanoİspanya La LigaCBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

    22:00Torino - Cittadellaİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

    22:00Roda - HeraclesHollanda KNVB BekerBilyoner TV

    22:15Crystal Palace - Wolverhamptonİngiltere Premier LigBein Sports 3


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