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    18 Eylül Pazar maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını araştırıyor.Avrupa liglerinde oynanacak maçları sizler için derledik..
    • 18.09.2022 - 10:18
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    18 Eylül Pazar maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar  futbolseverler tarafından takip ediliyor.18 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar internette araştırılmaya başlandı.

    Peki bugün hangi liglerde hangi maçlar oynanacak? İşte 18 Eylül Pazar günü Avrupa'da oynanacak maçlar..

    İşte bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçların programı..

    Spor Toto Süper Lig

    Başakşehir FK - Fatih Karagümrük

    Trabzonspor - Gaziantep FK

    Ankaragücü - Sivasspor

    Fenerbahçe - Alanyaspor

    İngiltere Premier Lig

    Brentford - Arsenal

    Everton - West Ham United

    Fransa Ligue 1

    Reims - Monaco

    Brest - Ajaccio

    Marsilya - Rennes

    Clermont - Troyes

    Nice - Angers

    Nantes  - Lens

    Lyon - PSG

    İspanya LaLiga

    Osasuna - Getafe

    Villareal - Sevilla

    Real Sociedad - Espanyol

    Real Betis - Girona

    Atletico Madrid - Real Madrid

    İtalya Serie A

    Udinese - Inter

    Cremonese - Lazio

    Fiorentina - Hellas Verona

    Monza - Juventus

    Roma - Atalanta

    Milan - Napoli

    Almanya Bundesliga

    Union Berlin - Wolfsburg

    Bochum - Köln

    Hoffenheim - Freiburg


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