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    18 Kasım 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 12:01
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    18 Kasım 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    • 20:45 Breidablik - Zhytlobud UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
    • 20:45 Wolfsburg - Juventus UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
    • 23:00 Chelsea - Servette UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube
    • 23:00 Real Madrid - PSG UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

    18 Kasım 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1

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