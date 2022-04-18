- Haberler
- Futbol Haberleri
- 18 Nisan Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
18 Nisan Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 09:28
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
- 12:00 Kapfenberg Bulls - AmstettenAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 12:00Guangzhou - Kawasaki FrontaleAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 21
- 3:00Hvidovre IF - NykobingDanimarka 1. LigiBilyoner TV
- 13:00Galatasaray - Y.MalatyasporTFF Elit U19 LigiGS TV
- 13:30Spal - Crotoneİtalya Serie BBilyoner TV
- 13:30Cracovia Krakow - KGHM ZaglebiePolonya EkstraklasaBilyoner TV
- 14:00Brommapojkarna - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV
- 14:00Daegu - Lion CityAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2
- 14:00Jeonnam Dragons - Pathum UnitedAFC Şampiyonlar LigiD Smart Kanal 90
- 14:30Middlesbrough - Huddersfieldİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV
- 15:00Sonderjyske - AarhusDanimarka Süper LigiBilyoner TV
- 15:00Vejle - NordsjaellandDanimarka Süper LigiBilyoner TV
- 15:00Zlate Moravce - MichalovceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
- 15:00Zlate Moravce - MichalovceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
- 15:15Luzern - St.Gallenİsviçre Süper LigiBilyoner TV
- 15:30Aus Lustenau - DornbirnAvusturya 1. LigiBilyoner TV
- 15:30Liefering - LafnitzAvusturya 1. LigiBilyoner TV
- 15:30Rapid Wien 2 - Vorwarts SteyrAvusturya 1. LigiBilyoner TV
- 16:00KAA Gent - AnderlechtBelçika KupasiTivibu Spor 2, Bilyoner TV
- 16:00Brage - Jönköpingsİsveç SuperettanBilyoner TV
- 16:00Norrby - Örebroİsveç SuperettanBilyoner TV
- 16:00Cremonese - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV
- 16:00Vicenza - Perugiaİtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00Pordenone - Beneventoİtalya Serie BBilyoner TV
- 16:00Reggina - Lecceİtalya Serie BBilyoner TV
- 16:00
- Slask Wroclaw - Wisla PlockPolonya EkstraklasaBilyoner TV
- 17:00QPR - Derby Countyİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV
- 17:00Plymouth - Sunderlandİngiltere EFL League 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV
- 17:00Millwall - Hull Cityİngiltere ChampionshipYayın yok
- 17:00Kopenhag - Brondby IFDanimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 17:00St.Polten - FC JuniorsAvusturya 1. LigiBilyoner TV
- 17:00Shelbourne - Bohemians 1905İrlanda Premier LigiBilyoner TV
- 17:00Melbourne City - United CityAFC Şampiyonlar LigiD Smart Kanal 91
- 17:00Ulsan Hyundai - Johor DarulAFC Şampiyonlar Ligi D Smart Kanal 90
- 17:00Urawa - Shandong LunengAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2
- 17:30FC Lausanne - Luganoİsviçre Süper LigiBilyoner TV
- 17:30Sion - Baselİsviçre Süper LigiBilyoner TV
- 17:45Floridsdorfer - GrazerAvusturya 1. LigiBilyoner TV
- 18:00HIFK Helsinki - LahtiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
- 18:00Mariehamn - HonkaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
- 18:00VPS - HJK HelsinkiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
- 18:00Dalkurd - Halmstadsİsveç SuperettanBilyoner TV
- 18:00Orgryte - Östersİsveç SuperettanBilyoner TV
- 18:00Horn - Austria IIAvusturya 1. LigiBilyoner TV
- 18:00Giannina - AEKYunanistan Süper LigiBilyoner TV
- 18:30Mura - AluminijSlovenya 1. LigiBilyoner TV
- 18:30Gornik Zabrze - Lechia GdanskPolonya EkstraklasaBilyoner TV
- 18:30Mura - AluminijSlovenya 1. LigiBilyoner TV
- 19:00FC Midtjylland - AalborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV
- 19:00Dublin - St. Patricksİrlanda Premier LigiBilyoner TV
- 19:00Aalesund - TromsöNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 19:00Ham Kam - SandefjordNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 19:00Haugesund - StromsgodsetNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 19:00Jerv - KristiansundNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 19:00Molde - LilleströmNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 19:00Odds BK - VikingNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 19:00Sarpsborg 08 - RosenborgNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 19:00Cittadella - Alessandriaİtalya Serie BBilyoner TV
- 19:00Parma - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV
- 19:00Pisa - Comoİtalya Serie BBilyoner TV
- 19:00Ternana - Frosinoneİtalya Serie BBilyoner TV1
- 9:30Bristol City - Sheffield Utdİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV
- 20:00Napoli - Romaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 20:00Finn Harps - Sligo Roversİrlanda Premier LigiBilyoner TV
- 20:00Girona - Real Sociedad Bİspanya La Liga 2Bilyoner TV
- 20:15Pakhtakor - Al DuhailAFC Şampiyonlar LigiSmart Spor 2, Spor Smart 2
- 20:30Galatasaray - Y.MalatyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 1
- 21:00Shamrock Rovers - Dundalkİrlanda Premier LigiBilyoner TV
- 21:00Bodo Glimt - ValerengaNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV
- 21:00Legia Varşova - Piast GliwicePolonya EkstraklasaBilyoner TV
- 21:00Jong Utrecht - Den BoschHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
- 21:30Monza - Bresciaİtalya Serie BBilyoner TV
- 21:45Drogheda - Derry Cityİrlanda Premier LigiBilyoner TV
- 22:00Atalanta - Veronaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 22:00Barcelona - Cadizİspanya La LigaSmart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 22:00Nottingham Forest - WBAİngiltere ChampionshipBein Sports 2, Bilyoner TV
- 22:30Estoril - BragaPortekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV
- 23:15Sepahan FC - Al TaawonAFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2.