18 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

18 Temmuz Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Hazırlık Maçı B.Dortmund - Valencia takımları karşı karşıya geliyor. 18.07.2022 | Pazartesi günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Borussia Dortmund Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi İtalya - Belçika takımları karşı karşıya geliyor. 18.07.2022 | Pazartesi günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi İzlanda - Fransa takımları karşı karşıya geliyor. 18.07.2022 | Pazartesi günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.