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Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırlıyor.
- 13.08.2022 - 20:20
- Güncelleme : 13.08.2022 - 20:46
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın stadında yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic