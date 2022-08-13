Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.921
2.12%
BTXN Coin
6.69
-4.83%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırlıyor.
    • 13.08.2022 - 20:20
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 20:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

    Galatasaray'ın stadında yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

    Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic


    İlginizi Çekebilir

    Marmaris'te orman yangını
    İç Haber

    Marmaris'te orman yangını

    Ankara'daki kadın komşularını isyan ettirdi: Canımıza tak etti
    3. Sayfa

    Ankara'daki kadın komşularını isyan ettirdi: Canımıza tak etti

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir