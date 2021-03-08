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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlanırken haftanın kazananları Fenerbahçe ve Beşiktaş oldu. Galatasaray beraberlik alarak önemli bir 2 puan kaybederken, liderliği de siyah-beyazlılara bıraktı.