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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlanırken haftanın kazananları Fenerbahçe ve Beşiktaş oldu. Galatasaray beraberlik alarak önemli bir 2 puan kaybederken, liderliği de siyah-beyazlılara bıraktı.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 21:27
- Güncelleme : 08.03.2021 - 21:48
Süper Lig'de 29. hafta maçları Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona ererken yeni haftanın lideri Beşiktaş oldu.
Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 yenerken Fenerbahçe de Konyaspor'u 3-0 gibi bir skorla mağlup etti.
Geçen haftayı Ankaragücü mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray bu hafta da Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu siyah-beyazlılara kaptırdı.
Trabzonspor ise Alanyaspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında çok ağır bir yara aldı.
Alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
YENİ LİDER BEŞİKTAŞ
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI