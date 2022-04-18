Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 33. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Galatasaray’ın stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORT'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah, Jospin, Tetteh