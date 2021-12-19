19 Aralık Pazar 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

19 Aralık Pazar 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13:00 Karşıyaka - Kırıkkale BA TFF 3. Lig Yayın Yok

13:00 Fatsa Bld. - Elazığspor TFF 3. Lig Altaş TV Ordu

13:00 Eskişehirspor - Ankara Demir TFF 2. Lig Es TV Eskişehir

13:00 Amedspor - Akhisarspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Şanlıurfaspor - Kırşehir Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Vanspor - İnegölspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Gümüşhanespor - Edirnespor TFF 3. Lig Kadırga TV

13:00 68 Aksaray Bld. - Bayrampaşa TFF 3. Lig Kanal 68

3:30 Gençlerbirliği - Menemenspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

13:30 Ç.Rizespor - Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

14:15 Cambuur - Heerenveen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

14:30 Fiorentina - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

14:30 Ac. Clinceni - Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner TV

14:30 Gornik Leczna - KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

15:00 Everton - Leicester City İngiltere Premier Lig (Ertelendi) Yayın Yok

15:00 Galatasaray - Sivasspor Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV

15:30 Hannover 96 - Werder Bremen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

15:30 Karlsruhe - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

15:30 Jahn Regensburg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30 Club Brugge - Anderlecht Belçika Pro League Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:45 Marsilya - Cannet Rocheville Fransa Kupası Bein Sports beIN Connect

15:45 Red Star - Monaco Fransa Kupası Bein Sports beIN Connect

16:00 Bursaspor - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00 Tuzlaspor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2

16:00 Granada - Mallorca İspanya La Liga Smart Spor HD ,Spor Smart ,Bilyoner TV

16:00 Fuenlabrada - Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

16:00 Kayserispor - Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Bein Sports 3

16:00 Göztepe - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Olympiakos - Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

16:00 Alessandria - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Brescia - Cittadella İtalya Serie B Bilyoner TV

16:00 Duisburg - Osnabruck Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube

16:15 Lugano - Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

16:30 Feyenoord - Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner TV, Vole App

16:30 G.A. Eagles - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

17:00 Spezia - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

17:00 Wolverhampton - Chelsea İngiltere Premier Lig S Sport Plus

17:00 Newcastle - Manchester City İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus

17:00 Dragovoljac - Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

17:00 Cluj - Arges Romanya Liga 1 Bilyoner TV

17:00 Lech Poznan - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

17:00 Slovan Liberec - Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

17:00 Sigma Olomouc - Fastav Zlin Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

17:00 Teplice - Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

17:30 Freiburg - B.Leverkusen Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00 Ponferradina - Amorebieta İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00 Real Zaragoza - Tenerife İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:00 Hibernian - Celtic İskoçya Lig Kupası S Sport Plus

18:00 KAS Eupen - Charleroi Belçika Pro League Bilyoner TV

18:00 Lierse - RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

18:15 Athletic Bilbao - Real Betis İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

18:15 Perugia - Ternana İtalya Serie B Bilyoner TV

18:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

18:30 Sion - FC Lausanne İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

18:45 RKC Waalwijk - PSV Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

19:00 Kocaelispor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Zilina - Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:30 Köln - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30 Tottenham - Liverpool İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus

19:30 Hajduk Split - Osijek Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

19:30 Legia Varşova - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:00 Sampdoria - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00 Torino - Verona İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:00 Benfica - Maritimo Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00 Boavista - Moreirense Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

20:00 Banik Ostrava - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:15 Cartagena - Mirandes İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15 Huesca - Alcorcon İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:15 Real Sociedad B - Valladolid İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30 Getafe - Osasuna İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30 Genk - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

20:30 Panathinaikos - Giannina Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:30 PAOK - Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:30 Benevento - Monza İtalya Serie B Bilyoner TV

21:30 Sepsi - Steaua Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner TV

22:00 Vizela - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus,Bilyoner TV

22:00 Westerlo - Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

22:45 Milan - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus,S Sport 2,Bilyoner TV

23:00 Real Madrid - Cadiz İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

23:00 Leuven - Standard Liege Belçika Pro League Bilyoner TV