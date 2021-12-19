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- 19 Aralık Pazar 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
19 Aralık Pazar 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 10:57
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 13:00 Karşıyaka - Kırıkkale BA TFF 3. Lig Yayın Yok
- 13:00 Fatsa Bld. - Elazığspor TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
- 13:00 Eskişehirspor - Ankara Demir TFF 2. Lig Es TV Eskişehir
- 13:00 Amedspor - Akhisarspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:00 Şanlıurfaspor - Kırşehir Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:00 Vanspor - İnegölspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 13:00 Gümüşhanespor - Edirnespor TFF 3. Lig Kadırga TV
- 13:00 68 Aksaray Bld. - Bayrampaşa TFF 3. Lig Kanal 68
- 3:30 Gençlerbirliği - Menemenspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 13:30 Ç.Rizespor - Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 14:15 Cambuur - Heerenveen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 14:30 Fiorentina - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 14:30 Ac. Clinceni - Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner TV
- 14:30 Gornik Leczna - KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 15:00 Everton - Leicester City İngiltere Premier Lig (Ertelendi) Yayın Yok
- 15:00 Galatasaray - Sivasspor Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV
- 15:30 Hannover 96 - Werder Bremen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
- 15:30 Karlsruhe - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
- 15:30 Jahn Regensburg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 15:30 Club Brugge - Anderlecht Belçika Pro League Tivibu Spor, Bilyoner TV
- 15:45 Marsilya - Cannet Rocheville Fransa Kupası Bein Sports beIN Connect
- 15:45 Red Star - Monaco Fransa Kupası Bein Sports beIN Connect
- 16:00 Bursaspor - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 16:00 Tuzlaspor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2
- 16:00 Granada - Mallorca İspanya La Liga Smart Spor HD ,Spor Smart ,Bilyoner TV
- 16:00 Fuenlabrada - Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 16:00 Kayserispor - Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Bein Sports 3
- 16:00 Göztepe - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 16:00 Olympiakos - Lamia Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Alessandria - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Brescia - Cittadella İtalya Serie B Bilyoner TV
- 16:00 Duisburg - Osnabruck Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube
- 16:15 Lugano - Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 16:30 Feyenoord - Ajax Hollanda Eredivisie Bilyoner TV, Vole App
- 16:30 G.A. Eagles - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 17:00 Spezia - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 17:00 Wolverhampton - Chelsea İngiltere Premier Lig S Sport Plus
- 17:00 Newcastle - Manchester City İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus
- 17:00 Dragovoljac - Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Cluj - Arges Romanya Liga 1 Bilyoner TV
- 17:00 Lech Poznan - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 17:00 Slovan Liberec - Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Sigma Olomouc - Fastav Zlin Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 17:00 Teplice - Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 17:30 Freiburg - B.Leverkusen Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 18:00 Ponferradina - Amorebieta İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 18:00 Real Zaragoza - Tenerife İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 18:00 Hibernian - Celtic İskoçya Lig Kupası S Sport Plus
- 18:00 KAS Eupen - Charleroi Belçika Pro League Bilyoner TV
- 18:00 Lierse - RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
- 18:15 Athletic Bilbao - Real Betis İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 18:15 Perugia - Ternana İtalya Serie B Bilyoner TV
- 18:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Sion - FC Lausanne İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:45 RKC Waalwijk - PSV Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 19:00 Kocaelispor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Zilina - Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Köln - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 19:30 Tottenham - Liverpool İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus
- 19:30 Hajduk Split - Osijek Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Legia Varşova - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 20:00 Sampdoria - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus, Bilyoner TV
- 20:00 Torino - Verona İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
- 20:00 Benfica - Maritimo Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV
- 20:00 Boavista - Moreirense Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 20:00 Banik Ostrava - Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
- 20:15 Cartagena - Mirandes İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 20:15 Huesca - Alcorcon İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 20:15 Real Sociedad B - Valladolid İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 20:30 Getafe - Osasuna İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
- 20:30 Genk - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
- 20:30 Panathinaikos - Giannina Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 PAOK - Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Benevento - Monza İtalya Serie B Bilyoner TV
- 21:30 Sepsi - Steaua Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner TV
- 22:00 Vizela - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus,Bilyoner TV
- 22:00 Westerlo - Virton Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
- 22:45 Milan - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus,S Sport 2,Bilyoner TV
- 23:00 Real Madrid - Cadiz İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 23:00 Leuven - Standard Liege Belçika Pro League Bilyoner TV
- 23:10 Feignies Aulnoye - PSG Fransa Kupası Bein Sports 2