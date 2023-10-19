19 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:30 Urawa - Kashiwa Reysol Japonya J.League Japonya J League Youtube

14:00 Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:30 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Al Taawon - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus TV 8 Buçuk

19:00 Dinamo Batum - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30 Elversberg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3 Tivibu Spor 3

19:30 Hannover 96 - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 2

19:30 Sebail - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

21:30 B.Dortmund - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1

22:00 Osasuna - Granada İspanya La Liga Yayın Yok

22:00 Le Havre - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 3