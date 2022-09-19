19 EYLÜL PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

19 EYLÜL PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

20:00Sonderjyske - VendsysselDanimarka 1. LigiBilyoner TV

20:30Arges - CFR ClujRomanya Liga 1Bilyoner TV

22:00Tenerife - Malagaİspanya La Liga 2Bilyoner TV

23:00Boston River - DanubioUruguay Premier LigiBilyoner TV