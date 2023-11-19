19 KASIM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

14:00 Elazığspor - Efeler 09 Spor TFF 3. Lig TRT Kurdi

14:00 Sebat Gençlik - Balıkesirspor TFF 3. Lig Sebat Gençlik Facebook

14:00 İskenderunspor - Iğdırspor TFF 2. Lig İskenderunspor Youtube

14:00 Amedspor - Fethiyespor TFF 2. Lig Amedspor Youtube

14:00 68 Aksaray Bld. - Somaspor TFF 2. Lig Aksarayspor Youtube

14:00 Karaman FK - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Karaman FK Ücretli Youtube

14:00 Düzcespor - Menemenspor TFF 2. Lig Oxijen TV

14:00 Darıca G.Birliği - Erbaaspor TFF 3. Lig Darıca GB Youtube

14:00 Kırıkkalespor - Tarsus İY TFF 3. Lig Hopaspor TV Youtube

14:00 Batman Petrol - Sapanca Gençlikspor TFF 3. Lig Batman Petrolspor Youtube

15:00 Beşiktaş - Sakaryaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:00 Macaristan - Karadağ UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

17:00 Sırbistan - Bulgaristan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

20:00 Belçika - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

22:45 İskoçya - Norveç UEFA Euro 2024 Elemeleri

22:45 İspanya - Gürcistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

22:45 Portekiz - İzlanda UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

22:45 Bosna Hersek - Slovakya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus