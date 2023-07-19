19 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
13:00 Leicester City - Leuven Hazırlık Maçı Leicester City Youtube
16:00 Manchester Utd - Lyon Hazırlık Maçı Yayın Yok
17:00 Sivasspor - Sebail Hazırlık Maçı Yayın Yok
18:00 Kayserispor - İstanbulspor Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil
19:00 Rot Weiss Oberhausen - B.Dortmund Hazırlık Maçı Borussia Dortmund Youtube
19:00 Al Hilal - Dinamo Kiev Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube
19:00 Fikstür Çekimi Trendyol 1. Lig beIN Sports Haber Bein Sports 1
19:15 Union Berlin - Rapid Wien Hazırlık Maçı Union Berlin Youtube
19:30 Karlsruhe - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:30 AZ Alkmaar - Norwich City Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube
20:00 Hannover 96 - Duisburg Hazırlık Maçı Hannover 96 Youtube
20:15 Getafe - Leganes Hazırlık Maçı Getafe Youtube
21:00 Chelsea - Wrexham Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:00 Real Betis - Monaco Hazırlık Maçı Yayın Yok