19 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Leicester City - Leuven Hazırlık Maçı Leicester City Youtube

16:00 Manchester Utd - Lyon Hazırlık Maçı Yayın Yok

17:00 Sivasspor - Sebail Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Kayserispor - İstanbulspor Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil

19:00 Rot Weiss Oberhausen - B.Dortmund Hazırlık Maçı Borussia Dortmund Youtube

19:00 Al Hilal - Dinamo Kiev Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube

19:00 Fikstür Çekimi Trendyol 1. Lig beIN Sports Haber Bein Sports 1

19:15 Union Berlin - Rapid Wien Hazırlık Maçı Union Berlin Youtube

19:30 Karlsruhe - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:30 AZ Alkmaar - Norwich City Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

20:00 Hannover 96 - Duisburg Hazırlık Maçı Hannover 96 Youtube

20:15 Getafe - Leganes Hazırlık Maçı Getafe Youtube

21:00 Chelsea - Wrexham Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:00 Real Betis - Monaco Hazırlık Maçı Yayın Yok