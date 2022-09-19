19 yaşındaki Yusuf Demir, A Milli Takım forması giyebilir mi

Dursun Özbek'in "Yusuf Demir, A Milli Takım'a kazandırılmalı" sözlerinin ardından bu ihtimal futbolseverler tarafından merak edildi. Yusuf Demir, milli formayı giyebilecek mi? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı, "Türk Milli Takımımızın Yusuf Demir'i kazanması gerekiyor. TFF ile temaslarımız sürüyor." açıklamasının ardından infial yaratan sözler sporseverleri de ikiye ayırdı.

Daha önce Avusturya Milli Takımı'nı seçen 19 yaşındaki oyuncunun, FIFA'nın 2 yıl önce yürürlüğe koyduğu"21 yaş altındaki futbolcular milli takım tercihini değiştirebilir" maddesinden yararlanabileceğini düşünen futbolseverler, Dursun Özbek'e destek verdi.

A Milli Takım forması giyebilir mi?

Editörlerimiz, çok konuşulan maddeyi kısaca anlattı ve Yusuf Demir'in A Milli Takım forması giyip giyemeyeceğinin cevabını verdi.

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