1922 Konyaspor, 3. Lig'de kalmayı oyun havası ile kutladı TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor, evinde golsüz beraberlik ile tamamlanan Fatsa Belediyespor maçı sonrasında ligde kalmayı oyun havası eşliğinde kutladı.

İHA

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuç ile 1922 Konyaspor, son hafta oynayacakları Bornova 1877 maçını beklemeden küme düşmemeyi garantiledi.

Ligde kalmayı kutladılar

Fatsa Belediyespor maçı sonrasında futbolcular, teknik ekip, 1922 Konyaspor yönetimi ve taraftarlar ligde kalmayı oyun havası eşliğinde oynayarak kutladı.

11. sıradalar

1922 Konyaspor, bu sezon oynadığı 27 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 28 puan ile 11. sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 24 kez havalandıran 1922 Konyaspor, kalesinde 28 gol gördü.

Yeşil-beyazlı ekip, haftaya ise deplasmanda Bornova 1877 ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)