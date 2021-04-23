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    1922 Konyaspor-Tarsus maçında Celal Hanalp'tan nefis gol

    1922 Konyaspor-Tarsus maçında Celal Hanalp'tan nefis gol

    2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor'dan Celal Hanalp, ligin 35. haftasında Tarsus deplasmanında Ibrahimoviçvari bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 10:13
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    2. Lig Kırmızı Grup’un 35. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi.

    2-2 biten maçta Tarsus İdman Yurdu’nda golleri 44. dakikada Ferhat Duman, 90. dakikada Burak Seres kaydederken, 1922 Konyaspor’un gollerini 28. dakikada Maksut Taşkıran ve 45. dakikada Celal Hanalp kaydetti.

    CELAL HANALP’TAN NEFİS GOL

    Maçın 45. dakikasında 1922 Konyaspor’da sahneye çıkan Celal Hanalp, nefis bir gol kaydetti.

    Ceza sahasında arkadaşının çevirdiği topu rövaşata ile ağlara gönderen Hanalp’ın golü, Ibrahimovic’in İngiltereye attığı nefis rövaşatayı hatırlattı.

    1922 Konyaspor-Tarsus maçında Celal Hanalp'tan nefis gol İZLE

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    1922 Konyaspor-Tarsus maçında Celal Hanalp tan nefis gol #2

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