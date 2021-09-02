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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan ile Lüksemburg arasında 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 15:22
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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    Halil Umut Meler’e UEFA’dan yeni görev geldi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

    DÖRDÜNCÜ HAKEM ARDA KARDEŞLER

    Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

    UEFA dan Halil Umut Meler e görev #1

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