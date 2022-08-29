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Konyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
- 29.08.2022 - 18:42
- Güncelleme : 29.08.2022 - 20:06
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İlk yarı sonucu: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe
39' Lincoln'un kaybettiği topu sağ kanatta sürükleyen Soner Dikmen ortasını yaptı, Muhammet Demir'in topuğuyla yaptığı vuruş auta gitti.
37' Zymer Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı orta savunmadan sekerek Altay'da kaldı.
33' Sol çaprazdan ceza alanına giren Zymer Bytyqi, vuruşunu yaptı. Altay Bayındır topun sahibi.
31' Fenerbahçe'de Serdar Dursun oyuna girdi, Mauricio Lemos oyundan alındı.
26' Robert Muric savunma arkasına sarkıp vuruşunu yaptı ancak karar ofsayt.
24' Pozisyonun ardından Adil Demirbağ da sarı kart gördü.
22' Enner Valencia, Adil'e yaptığı müdahele sonrası direkt kırmızı kart gördü.
15' Sol kanatta topla buluşan Zymer Bytyqi, Lemos'tan sıyrılarak içeri çevirdi. Topla buluşan Muhammet Demir şut açısı bulamadı, aut.
7' Sağ kanatta topla buluşan Robert Muric ortasını yaptı, kaleci Altay çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
4' Mauricio Lemos savunma arkasına koşu gösteren Valencia'ya uzun bir pas göndermek istedi ancak top kaleci Sehic'de kaldı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor.
Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanıyor.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Emre, Valencia, Lincoln