- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi
- 02.11.2022 - 16:47
- Güncelleme : 02.11.2022 - 17:18
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Meler, Galatasaray'a şanslı geliyor
Sarı-kırmızılılar Halil Umut Meler'in yönettiği 12 karşılaşmada 3 puan alırken diğer karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş ise Meler'in yönettiği 21 karşılaşmanın 7'sini kazanırken 6'sından da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar kalan 7 maçtan ise sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
Cuma
20.00 Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk
Cumartesi
14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
Pazar
14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa