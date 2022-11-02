Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Meler, Galatasaray'a şanslı geliyor

Sarı-kırmızılılar Halil Umut Meler'in yönettiği 12 karşılaşmada 3 puan alırken diğer karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ise Meler'in yönettiği 21 karşılaşmanın 7'sini kazanırken 6'sından da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar kalan 7 maçtan ise sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

Cuma

20.00 Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

Cumartesi

14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

Pazar

14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük





Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa