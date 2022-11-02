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    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi

    Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
    • 02.11.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 17:18
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    Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

    Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

    Meler, Galatasaray'a şanslı geliyor

    Sarı-kırmızılılar Halil Umut Meler'in yönettiği 12 karşılaşmada 3 puan alırken diğer karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

    Beşiktaş ise Meler'in yönettiği 21 karşılaşmanın 7'sini kazanırken 6'sından da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar kalan 7 maçtan ise sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu.

    Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

    Cuma

    20.00 Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

    20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi #1

    Cumartesi

    14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

    20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

    Pazar

    14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar

    17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

    20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi #2

    Pazartesi

    20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek

    20.00 Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi #3


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