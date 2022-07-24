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    Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GTalatasaraylı ve Kasımpaşalı taraftarlar, "Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • 24.07.2022 - 13:35
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    Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Okan Buruk ile yeni bir döneme başlayan Galatasaray'da başkan seçimini Dursun Özbek kazandı.

    Özbek'in başkan olmasından sonra takımda revizyon başlarken, yeni sezon hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor.

    Torrent'in gidişinden sonra takımı yeniden ayağı kaldırmaya çalışan Buruk, hazırlık maçlarına ayrı bir önem veriyor.

    Futbolcuların son durumunu görmek için Kasımpaşa ile hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan Okan Buruk, bu maçın ardından takıma dair raporlarını güçlendirme imkanı bulacak.

    Kasımpaşa ise yeni sezona hızlı başlamak ve ligi şampiyon olarak sona erdirmenin planlarını yapıyor.

    İki takımın karşılaşmasını izlemek isteyenler, "Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki,Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, hazırlık mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'da izlenebilecek olan karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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