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Kayserispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 08:43
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.
MUHTEMEL 11’LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Uğur, Hosseini, Carole, İbrahim, Ramazan, Bertolacci, Abdulkadir, Thiam, Gavranovic
Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Kim, Novak, Zajc, Crespo, Pelkas, İrfan Can, Ferdi, Serdar Dursun