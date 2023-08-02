2 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

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Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
- 14:30 Liverpool - Bayern Münih Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 15:00 Real Oviedo - Ferrol Hazırlık Maçı Real Oviedo Youtube
- 16:00 Utrecht - Bologna Hazırlık Maçı Utrecht Youtube
- 17:00 Atalanta - Pro Sesto Hazırlık Maçı Atalanta Youtube
- 18:00 Loudoun United - Memphis 901 ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 18:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 19:00 Karabağ - Rakow Czestochowa UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport
- 19:30 Lorient - Nantes Hazırlık Maçı FC Nantes Youtube
- 19:30 Napoli - Girona Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Arsenal - Monaco Emirates Cup Final Yayın Yok
- 20:45 Granada - Getafe Hazırlık Maçı Granada YoutubeGetafe Youtube
- 21:00 Nottingham Forest - Rennes Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 21:30 Galatasaray - Zalgiris Vilnius UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO
- 21:30 Parma - Sassuolo Hazırlık Maçı Parma Youtube
- 21:30 Valladolid - Rayo Vallecano Hazırlık Maçı Valladolid Youtube
- 21:45 Marsilya - Bayer Leverkusen Hazırlık Maçı S SportS Sport Plus
- 21:45 Farense - Roma Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 23:00 Atletico Madrid - Real Sociedad Hazırlık Maçı Yayın Yok