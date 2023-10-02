2 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

14:00 Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

14:30 Samgurali - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00 AGMK - Al Quwa Al Jawiya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart HD

17:00 Telavi - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00 Al Sharjah - Al Faisaly Amman AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:00 Sepahan FC - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Nasaf Qarshi - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

19:30 Sassuolo - Monza İtalya Serie A S Sport Plus S Sport

19:30 Torino - Verona İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

20:00 Kayserispor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Göztepe - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:00 Al Nasr Riyadh - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:00 Al Duhail - Persepolis AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

21:45 Fiorentina - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

21:45 Ajaccio - Bastia Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

22:00 Fulham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Las Palmas - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport Plus S Sport

22:00 Espanyol - Ferrol İspanya La Liga 2 S Sport Plus