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    2 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    2 Ekim Pazar günü Avrupa'da oynanacak maçların programı merak uyandırdı.İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
    • 02.10.2022 - 10:34
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    2 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

    Pazar gününü futbol izleyerek ve takip ederek geçirmek isteyenler bugünün maç programını araştırmaya başladı.Peki bugün hangi maçlar oynanacak?

    Türkiye, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa'nın en prestijli liglerinde bugün oynanacak maçları sizler için derledik.İşte bugünün maç programı..

    2 EKİM PAZAR 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var? #1

    Spor Toto Süper Lig

    14:30 Alanyaspor - Giresunspor

    14:30 Sivasspor - Hatayspor

    17:00 Konyaspor - Ümraniyespor

    20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

    Almanya Bundesliga

    16:30 Hertha Berlin - Hoffenheim

    18:30 Schalke 04 - Augsburg

    Fransa Ligue 1

    14:00 Lorient - Lille

    16:00 Ajaccio - Clermont

    16:00 Troyes - Reims

    16:00 Toulouse - Montpellier

    16:00 Auxerre - Brest

    18:05 Monaco - Nantes

    21:45 Lens - Lyon

    İtalya Serie A

    13:30 Lazio - Spezia

    16:00 Sampdoria - Monza

    16:00 Lecce - Cremonese

    16:00 Sassuolo - Salernitana

    19:00 Atalanta - Fiorentina

    21:45 Juventus - Bologna

    İngilete Premier Lig

    16:00 Manchester City- Manchester United

    18:30 Leeds United - Aston Villa

    İspanya La Liga

    15:00 Espanyol - Valencia

    17:15 Celta Vigo - Real Betis

    19:30 Girona - Real Sociedad

    22:00 Real Madrid - Osasuna


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