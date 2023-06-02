2 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

18:20 Slavia Mozyr - Naftan Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

20:00 Fomget Gençlik - Fenerbahçe Turkcell Kadınlar Futbol Ligi TRT Spor

20:00 Hillerod - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Koge - F.Amager Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Nykobing - Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:30 Aus Lustenau - Hartberg Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

20:30 SV Ried - Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

20:30 WSG Tirol - Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

20:30 FC Dinamo Brest - FC Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

21:00 Almanya - Fransa UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi Final UEFA.tv

21:30 Bari - Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner TV

21:30 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2Bilyoner TV

21:45 Wehen - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Play-Out Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1

21:45 Amiens - Laval Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:45 Bordeaux - Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:45 Grenoble - Guingamp Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:45 Le Havre - JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bein Sports 3Bilyoner TV

21:45 Metz - Bastia Fransa Ligue 2 Bein Sports 2Bilyoner TV

21:45 Nimes - Sochaux Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:45 Niort - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:45 Paris FC - Annecy Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:45 Pau - Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

21:45 St. Etienne - Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner TV

22:00 Almanya - Güney Kıbrıs Halı Saha Dünya Kupası Tivibu Spor 2