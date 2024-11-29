2 kupalı Hasan Arat'ın istifası sonrası Ali Koç'un başkanlığı yeniden gündem oldu

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımla özel sebeplerden dolayı görevinden resmen istifa ettiğini duyurdu.

Arat, geçtiğimiz günlerde Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığını bırakmış ve bu göreve Hüseyin Yücel getirilmişti.

Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından ise 3 Aralık 2023 tarihinde Serdal Adalı'yı geçerek Beşiktaş Başkanı olan Hasan Arat'ın yaklaşık 1 sene içerisinde iki kupa almasına rağmen görevini bırakması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

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KISA SÜRE İÇERİSİNDE 2 KUPA KAZANDI

362 gün boyunca Beşiktaş'ın başkanlığını yapan Arat, bu kısa süreç içerisinde 2 kez kupa sevinci yaşamayı başardı.

23 Mayıs 2024 tarihinde Trabzonspor'u Türkiye Kupası Finali'nde 3-2'lik skorla yenen Beşiktaş, Arat dönemindeki ilk kupasını kazanmıştı.

3 Ağustos 2024'te de Beşiktaş, Süper Kupa zaferi yaşadı. Siyah-beyazlılar, son Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

ALİ KOÇ'UN TEK KUPA ALMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde istikrarsız sonuçlar almasıyla Hasan Arat'ın bu başarılara rağmen görevi bırakması şaşkınlıkla karşılanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 2018 yılından bu yana kazandığı başarılar yeniden gündeme geldi.

FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI MÜZESİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

Sarı-lacivertli futbolseverler, sosyal medyada 3 Haziran 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç'un, aradan geçen 6 sene içerisinde yalnızca 1 kupa kazanmasını ve buna rağmen görevde kalmasını eleştirdi.

Fenerbahçe, Ali Koç dönemindeki tek zaferini 11 Haziran 2023 tarihinde yaşamıştı.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı sarı-lacivertliler, Başakşehir'i Türkiye Kupası Finali'nde 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.