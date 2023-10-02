2. Lig'de akılalmaz olay: Vanspor Başkanı soyunma odasını silahla bastı iddiası

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1 Ekim pazar günü oynanan Van Spor FK'nın 1-0 üstünlüğü ile biten Van Spor FK- Zonguldak Kömürspor maçının ardından iki ekipten flaş açıklamalar geldi.

"Rakip başkan soyunma odamızı silahla bastı"

Konuk ekip Zonguldak Kömürspor, maçın ardından yaptığı açıklamada, Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın soyunma odasını silahla bastığını öne sürdü.

01.10.2023 tarihinde Van Spor FK - Zonguldak Kömürspor müsabakası sonrası malum takımın delikanlı başkanı(!) yanında korumaları ve birkaç yöneticisi ile birlikte soyunma odamıza elinde silahla dalmış, futbolcularımıza küfürler etmiştir. Olaylar soyunma odasında ve koridorlarda devam etmiştir. Olayların bitiminde kalecimiz Egemen Yaylı aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Yaşanan bu iğrenç olaylar sonrasında Van Emniyeti'nin aynı şahıslarla yan yana olması oldukça elzem ve manidardır. Spor Bakanımızın Vali Bey'i araması sonrası can güvenliğimiz ancak sağlanmıştır. Bugün o soyunma odasında o silahlar patlasaydı ülke futboluna nasıl bir kara leke yapışacağı konusunda ise tek bir yorumumuz yoktur. Takdir Türk Spor Kamuoyunundur. Spor alanlarına silahla girilmesi yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yaşanan olaylar ve ihmali olanlarla ilgili en üst seviyede hukuki süreç kulübümüz tarafından başlatılacaktır. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan ve Mustafa Çağlayan Bey'e ayrıca teşekkür ederiz. Her şeye rağmen Van şehri ile Zonguldak şehrini karşı karşıya getirmek isteyenler bilmelidir ki; bu iki şehrin arasında ki kardeşlik bağının temelleri 2011'de Zonguldaklı Kahraman Madencilerimiz ile deprem felaketi yaşayan kıymetli Van halkı arasında hiçbir zaman kopmayacak şekilde atılmıştır. İşçi Milli Takımı Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu"

"İddialar doğru değil"

Öte yandan Vanspor FK da iddialara yanıt verdi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Bugün evimizde misafir ettiğimiz Zonguldak Kömürspor maçının ardından yaşanan talihsiz ve üzücü olayların ardından, özellikle nifak tohumları ekmeye çalışan birkaç sosyal medya ve basın organlarının yapmış ve yayınlamış oldukları asılsız haberler sonrası açıklama yapmak elzem olmuştur.



Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür.



Bizler örf ve adetlerimiz gereği misafirperverliğiyle bilinen, bunu kendisine şiar edinen bir millet ve camiayız. Evimizde misafir ettiğimiz tüm kulüp başkanları başta olmak üzere; teknik kadroları ve futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bilir ki, gerek maç öncesi misafir edip, gerekse maç sonrası gelenek haline getirdiğimiz; karşı takımın soyunma odasına girip, camiamız adına skor ne olursa olsun tebrik edip, varsa bir eksiğimiz-hatamız diye helallik isteriz.



Bugünkü karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren, futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz'in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde; birçok olaya sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Kulüp Başkanımızın adeta gelenek haline getirdiği "misafir takım soyunma odasına gidip hem tebrik edip, hem yaşanan talihsiz olaylarla ilgili istişare niyeti" ne yazık ki suistimal edilmiştir.



Bahse konu asılsız haberlerde geçen darp olayı ve silahlı baskın asla yaşanmamıştır. Bu durumun aksine misafir takımımız kalecisi Egemen Yaylı'nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı, rahatsızlanmış ve hastaneye götürülmüştür haberinin ardından Kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca da kendisine eşlik etmişlerdir. Gerek kulüp Başkanımıza atfen yapılan bilinçli yalan yanlış haberler, gerekse de camiamızın karalamaya çalışılmasını esefle kınıyoruz.



Bu asılsız ve mesnetsiz haberleri yapanlarla ilgili bizatihi hukuksal adımları atacağımızı bildirir, güzel ülkemizin, kalender kulüplerinden olan, Zonguldak Kömürspor ile kardeşliğimizin baki olduğunu bildirir, yaşanan talihsiz olaylarla ilgili üzüntümüzü paylaştığımızı ifade etmek isteriz.



Bizler camia olarak sonuç ne olursa olsun, memleketimizde ağırladığımız her camiaya misafir gözüyle bakıp, emanet diyede bilenlerdeniz. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, Ligde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Vanspor FK Genel Sekreteri Gökhan HANOĞLU