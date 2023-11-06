2. Lig'e damga vuran pozisyon! Hakemden olay karar TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında yaşanan bir pozisyon gündem yarattı. Yaşanan pozisyon sonrası sarı kart çıkması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Özcan Kızıltan'ın çalıştırdığı Yeni Mersin İdman Yurdu ile teknik direktör Mustafa Sarıgül yönetimindeki Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan lig maçını ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazanarak, üç puanın sahibi oldu.

Yeni Mersin İdman Yurdu'na galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Erdem Onur Beytaş, 50. dakikada Baran Sarka ve 73. dakikada Fuat Bavuk kaydetti.

Alınan bu sonuçla konuk ekip Vanspor FK 27 puanla haftayı 2. sırada tamamladı. Galibiyeti alan Yeni Mersin İdman Yurdu ise 22 puanla 5. basamakta yer aldı.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında ise yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu.

Yüzünde kanama meydana geldi

Vanspor forması giyen Muhammed Ali Doğan, rakibi Oğuz Özden'e çok sert bir müdahale yaptı. Yüzüne aldığı sert darbe sonrası sakatlanan futbolcuda kanama meydana geldi.

Pozisyon sonrası maçın hakeminin Muhammed Ali Doğan'a sarı kart göstermesi tepki çekti.

"Rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon"

Futbolseverler sosyal medyada söz konusu karara isyan ederken, Yeni Mersin İdman Yurdu kulübü de konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Pozisyonla ilgili şu ifadeler kullanıldı: