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    2 maç ceza alan Arda Turan'dan göndermeli paylaşım

    2 maç ceza alan Arda Turan'dan göndermeli paylaşım

    Maç sonu soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 2 maç ceza alan Arda Turan'dan, Instagram'da göndermeli bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 17:54
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    Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri derbinin ardından "Fatih Terim s... adamı" şeklinde tezahürat yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen ve 2 maç ceza alan Arda Turan'ın, cezası onandı.

    "ARDA TURAN HAKLI"

    Tecrübeli futbolcunun, bu kararın hemen ardından Instagram hesabından  Ultraslan'ın "Arda Turan haklı." pankartını paylaşması dikkat çekti.

    2 maç ceza alan Arda Turan dan göndermeli paylaşım #1

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