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- 2 maç ceza alan Arda Turan'dan göndermeli paylaşım
2 maç ceza alan Arda Turan'dan göndermeli paylaşım
Maç sonu soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 2 maç ceza alan Arda Turan'dan, Instagram'da göndermeli bir paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 17:48
- Güncelleme : 12.02.2021 - 17:54
Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri derbinin ardından "Fatih Terim s... adamı" şeklinde tezahürat yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen ve 2 maç ceza alan Arda Turan'ın, cezası onandı.
"ARDA TURAN HAKLI"
Tecrübeli futbolcunun, bu kararın hemen ardından Instagram hesabından Ultraslan'ın "Arda Turan haklı." pankartını paylaşması dikkat çekti.