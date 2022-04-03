Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne olacak.

Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismeal ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Çağdaş Altay.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, Rosier, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi