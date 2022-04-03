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Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 08:55
- Güncelleme : 03.04.2022 - 09:30
Süper Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne olacak.
Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismeal ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Çağdaş Altay.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, Rosier, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi