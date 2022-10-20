20 EKİM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

20 EKİM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:45Tampines - Tanjong PagarSingapur Premier LigiBilyoner TV

15:00Y.Malatyaspor - Ağrı 1970Ziraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

15:00Isloch Minsk - BATEBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

16:00Cremonese - Modenaİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

17:30Giresunspor - Y.AmasyasporZiraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

18:00Karabağ - TuranAzerbaycan Premier LigiCBC Sport

18:00Neman - Dnepr MogilevBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

18:30TPS Turku - LahtiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

19:00Sampdoria - Ascoliİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

19:00AD Cantolao - CiencianoPeru Primera-AperturaBilyoner TV

19:30Antwerp - OostendeBelçika Pro LeagueBilyoner TV

19:45Vllaznia - Real MadridUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

19:45Wolfsburg - St.PoltenUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

20:00Arsenal - PSVUEFA Avrupa Ligi TV 8 Buçuk

20:00Almeria - Gironaİspanya La LigaBilyoner TV

20:00Degerfors - Göteborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Hammarby - Siriusİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Kalmar - Mjallbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Malmö - Djurgardenİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:30Gaziantep FK - SarıyerZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor2

1:00Osasuna - Espanyolİspanya La LigaBilyoner TV

21:15Sporting Cristal - GrauPeru Primera-AperturaBilyoner TV

21:30Fulham - Aston Villaİngiltere Premier LigBein Sports 4

21:30Basel - FC Zurichİsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30Grasshoppers - Servetteİsviçre Süper LigiBilyoner TV

21:45Zulte Waregem - AnderlechtBelçika Pro LeagueBilyoner TV

22:00Barcelona - Villarrealİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Bologna - Cagliariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

22:00Roma - Slavia PragUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

22:00PSG - ChelseaUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube

22:15Leicester City - Leeds Unitedİngiltere Premier LigBein Sports 3

23:30Cajamarca - ADT TarmaPeru Primera-Apertura Bilyoner TV