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- 20 EKİM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
20 EKİM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 20.10.2022 - 12:14
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
14:45Tampines - Tanjong PagarSingapur Premier LigiBilyoner TV
15:00Y.Malatyaspor - Ağrı 1970Ziraat Türkiye Kupası ZTKA Spor
15:00Isloch Minsk - BATEBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
16:00Cremonese - Modenaİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV
17:30Giresunspor - Y.AmasyasporZiraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
18:00Karabağ - TuranAzerbaycan Premier LigiCBC Sport
18:00Neman - Dnepr MogilevBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
18:30TPS Turku - LahtiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
19:00Sampdoria - Ascoliİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV
19:00AD Cantolao - CiencianoPeru Primera-AperturaBilyoner TV
19:30Antwerp - OostendeBelçika Pro LeagueBilyoner TV
19:45Vllaznia - Real MadridUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube
19:45Wolfsburg - St.PoltenUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube
20:00Arsenal - PSVUEFA Avrupa Ligi TV 8 Buçuk
20:00Almeria - Gironaİspanya La LigaBilyoner TV
20:00Degerfors - Göteborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Hammarby - Siriusİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Kalmar - Mjallbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Malmö - Djurgardenİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:30Gaziantep FK - SarıyerZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor2
1:00Osasuna - Espanyolİspanya La LigaBilyoner TV
21:15Sporting Cristal - GrauPeru Primera-AperturaBilyoner TV
21:30Fulham - Aston Villaİngiltere Premier LigBein Sports 4
21:30Basel - FC Zurichİsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
21:30Grasshoppers - Servetteİsviçre Süper LigiBilyoner TV
21:45Zulte Waregem - AnderlechtBelçika Pro LeagueBilyoner TV
22:00Barcelona - Villarrealİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00Bologna - Cagliariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV
22:00Roma - Slavia PragUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube
22:00PSG - ChelseaUEFA Kadınlar Şampiyonlar LigiDAZN Youtube
22:15Leicester City - Leeds Unitedİngiltere Premier LigBein Sports 3
23:30Cajamarca - ADT TarmaPeru Primera-Apertura Bilyoner TV