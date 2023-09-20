20 EYLÜL 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

11:00 Stallion - Bali United AFC Kupasi Smart Spor 2Spor Smart 2

12:00 Galatasaray - Kopenhag UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk Exxen

13:00 Jeonbuk - Kitchee AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD

13:00 Melbourne City - Kofu AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2Spor Smart 2

15:00 Benfica - Salzburg UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

15:00 Wuhan Three Towns - Urawa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart Smart Spor HD

15:00 Hanoi - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

17:00 Bayern Münih - Manchester Utd UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

17:30 Lille - Olimpija Ljubljana UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen TV

19:00 Dila Gori - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45 Galatasaray - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen CBC Sport

19:45 Real Madrid - Union Berlin UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV

22:00 Bayern Münih - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen CBC Sport

22:00 Sevilla - Lens UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Arsenal - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen

22:00 Braga - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Benfica - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Real Sociedad - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen