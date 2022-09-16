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    Galatasaray - Konyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.
    • 16.09.2022 - 19:50
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    Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor..

    Galatasaray'ın stadında saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Bruno, Endri, Bytyqi, Muhammet


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