- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray - Konyaspor - CANLI SKOR
Galatasaray - Konyaspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.
- 16.09.2022 - 19:50
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor..
Galatasaray'ın stadında saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Bruno, Endri, Bytyqi, Muhammet