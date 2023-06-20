20 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
16:00 Burundi - Namibya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
17:00 Etiyopya - Malavi Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
20:00 Türkiye - Bosna Hersek U21 Hazırlık Maçı A Spor
21:00 Sudan - Moritanya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
21:45 Avusturya - İsveç UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 Bosna Hersek - Lüksemburg UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 Bulgaristan - Sırbistan UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Estonya - Belçika UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
21:45 İskoçya - Gürcistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 İzlanda - Portekiz UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC SportS SportS Sport Plus
21:45 Norveç - Güney Kıbrıs UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Macaristan - Litvanya UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Almanya - Kolombiya Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:30 Brezilya - Senegal Hazırlık Maçı Yayın Yok