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    Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde bugün Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 18:47
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    Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

    Rizespor'un stadında oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

    İLK 11'LER

    Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Boyd, Djokovic, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven


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