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Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde bugün Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 09.01.2022 - 18:03
- Güncelleme : 09.01.2022 - 18:47
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Rizespor'un stadında oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Boyd, Djokovic, Boldrin, Umar, Pohjanpalo
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven