2010 yılının Süper Lig şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig’e düştü 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor, 1461 Trabzon FK'ya 2-1 mağlup olarak 3. Lig'e düştü.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 34. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.

Ümit Şengül yönetimindeki Bursaspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı 1461 Trabzon karşı karşıya geldi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 1461 Trabzon oldu.

Konuk takım, rakibi Bursaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

1461 Trabzon FK, iki golle kazandı

Bursaspor, 29. dakikada Çağatay Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 1461 Trabzon, 45. dakikada İlhan Depe ile skoru eşitledi.

1461 Trabzon FK, 90. dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

1461 Trabzon'da Ali Sühan Demirel, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bursaspor küme düştü

Alınan bu sonucun ardından Bursaspor, 20 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekibin bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

2009-2010 sezonunda Türk futbolunda tarih yazan ve Süper Lig'de şampiyon olarak '5. büyük' unvanını alan Bursaspor, bu başarıdan 14 yıl sonra 3. Lig'e düştü.

2010-2011 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecen Bursa ekibi; Manchester United, Valencia ve Rangers'ın bulunduğu grubu 1 puanla sonuncu sırada tamamlamıştı.

1461 Trabzonspor ise 62 puana yükseldi.

1461 Trabzon FK, Bucaspor 1928'le karşılaşacak

Bursaspor, ligin bir sonraki haftasında Erokspor deplasmanına gidecek. 1461 Trabzon FK, sahasında Bucaspor 1928'i ağırlayacak.