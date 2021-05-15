Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Süper Lig'de son hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 2-1 kazanarak puanıı 84 yaptı ve 2 averaj farkla şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Domagoj Vida ve 64. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin golü 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş VİDEO

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İLK GOL VİDA'DAN

Beşiktaş maça sakin tempoda başladı. Paslaraşak oyunda üstünlük kurmaya çalışana Beşiktaş, rakib takım kalesine gitmeye çalıştı. İlk dakikalarda gol bulmak isteyen Beşiktaş, bu hayaline 10. dakikada ulaştı. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın kullandığı korner sonrası Domagoj Vida topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

BERABERLİK ALPASLAN'DAN

Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından Göztepe kontrataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı.Göztepe de maçtaki golünü duran toptan buldu. Beşiktaş'a 24. dakikda attığı golle cevap verdi. Alpaslan Öztürk topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.





ŞAMPİYONLUK GHEZZAL'DAN

Beşiktaş ilk yarının berabere bitmesinin ardından ikinci yarıya gol ve goller için çıktı. Beşiktaş'ın atak yaptığı sırada Cyle Larin ceza sahası siçinde yerde kalınca, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rachid Ghezzal golünü atarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.



