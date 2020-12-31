2020 yılında hayatını kaybeden sporcular

Acılarla dolu geçen 2020 yılında, Maradona'dan Kobe Bryant'a, Özkan Sümer'den Paolo Rossi'ye kadar, spor camiasının birçok önemli figürü hayatını kaybetti.

Koronavirüs, deprem, orman yangınları, vefat edenler...

Birçok acının yaşandığı 2020 yılında, spor camiasının önemli insanları aramızdan ayrıldı.

İşte Maradona'dan Kobe Bryant'a hayatını kaybeden efsane isimler:

DAVID STERN

(1 Ocak 2020) NBA'in eski başkanı David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, geçen ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen Stern'ün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Stern, 1984-2014 yıllarında görev aldığı NBA'de 30 seneyle en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçmişti.

PAULO GONÇALVES

(12 Ocak 2020) Portekizli motosiklet sürücüsü Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.

KOBE BRYANT

(26 Ocak 2020) Efsane basketbolcu Kobe Bryant, 41 yaşında hayatını kaybetti. ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

LORENZO SANZ

(21 Mart 2020) Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, koronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti. Virüse yakalanmasının ardından Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti. Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

PAPE DIOUF

(31 Mart 2020) Fransız futbol takımı Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf, Senegal'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

RADOMIR ANTIC

(6 Nisan 2020) 1977-78 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan, Atletico Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.

JERRY SLOAN

(22 Mayıs 2020) Utah Jazz'ın efsanevi başantrenörü Jerry Sloan 78 yaşında hayatını kaybetti.

EMRE GÖNLÜŞEN

(9 Ağustos 2020) Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen, 42 yaşında hayatını kaybetti.

DİLAY KEMER

(30 Ekim 2020) Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, 32 yaşında yaşamını yitirdi.

YALÇIN GRANİT

(1 Kasım 2020) Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 17 Eylül 1932 tarihinde doğan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu. Yalçın Granit, Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını almış ve 68 kez de A milli formayı giymişti. Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştı.

REŞİT KARABACAK

(19 Kasım 2020) Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

DIEGO ARMANDO MARADONA

(25 Kasım 2020) Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Diego Armando Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti.

PAPA BOUABA DIOP

(29 Kasım 2020) Uzun süredir kanser tedavisi gören Senegal Milli Takımı, Fulham ve Portsmouth'un eski orta saha oyuncusu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. 2002'deki Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda oynayan Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isimdi.

PAOLO ROSSI

(9 Aralık 2020) İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti. Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

OTTO BARIC

(13 Aralık 2020) Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

GERARD HOUILLER

(14 Aralık 2020) Futbolseverlerin Liverpool'da yaşadığı şampiyonluklarla hatırladığı Fransız teknik direktör Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti. Fransız basınında yer alan haberlere göre Houllier, başkent Paris'te geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumdu.

ÖZKAN SÜMER

(22 Aralık 2020) Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde vefat etti.

MAXIM TSIGALKO

Kimimizin çocukluğu, kimimizin gençliği! Bir CM efsanesi olan Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.