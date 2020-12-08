2020 yılında Twitter'da en çok konuşulan spor kulüpleri

2020 yılında Twitter'da en çok etkileşim alan kulüp Beşiktaş oldu. Fatih Terim'in 24 Ocak'ta yaptığı paylaşım ise en çok retweet edilen tweet'ler arasında 7. sırada yer aldı.

Sosyal ağ Twitter, Türkiye’de 2020 yılında en çok konuşulan isimlerini, hashtag’lerini ve tweet’lerini açıkladı.

Spor cephesinde Beşiktaş JK (@Besiktas), en çok etkileşim alan hesap oldu.

10 MİLYONUN ÜSTÜNDE TWEET ATILDI

Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde tweet atıldı. Sıralamada Beşiktaş’ı Galatasaray ve Fenerbahçe takip etti. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Başakşehir de en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Türkiye’de Barcelona en çok konuşulan yabancı takım olurken, dünyada ise en çok konuşulan takım Brezilya’nın dev takımı Flamengo oldu.

FATİH TERİM ‘RT’ LİSTESİNDE

Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde attığı tweet, Türkiye’de 2020’de en çok retweet edilen tweet’ler arasında 7. sırada yer aldı.

Fatih Terim, yıl boyunca koronavirüs hastalığına yakalanan isimlerden biri oldu. 2020’de birçok diğer spor insanı da bu hastalıkla boğuşurken, hem testlerinin pozitif çıkması hem de iyileşmelerine dair tweet'ler gündemde yer aldı. Bunlardan biri de Fatih Terim’in tweet’i oldu.

Basketbolda ise Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

Diğer yandan Türkiye’de geçmiş yıllarda hashtag'ler en çok sporla ilgili olurken, bu sene spora dair hashtaglerin üst sıralarda yer almadığı gözlendi.

MARADONA VE BRYANT UNUTULMADI

2020, spor dünyasında çok önemli isimleri sonsuzluğu uğurladığımız bir yıl da oldu. Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, yılın son dönemlerinde aramızdan ayrılsa da Twitter’da hakkında en çok tweet atılan isimlerden biri oldu.

Yine basketbolun unutulmaz ismi Kobe Bryant da Türkiye’de hakkında en çok konuşulan ve tweet atılan sporcu oldu. Bryant ile ilgili 1 milyonun üstünde tweet atıldı.