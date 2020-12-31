2020 yılında yeşil sahalara veda eden futbolcular

Aralarında Casillas, Lucio ve Pizarro gibi emektar futbolcuların da yer aldığı birçok isim, 2020 yılında futbolu bırakma kararı aldı.

Birçok futbolcu, 2020 yılında aktif futbol hayatını noktaladı.

42 yaşındaki Lucio ile yine aynı yaştaki Pizarro, yıllarca ter döktüğü yeşil sahalara veda eden isimler arasında yer aldı.

İşte futbolu bırakan oyuncular:

HÖWEDES

Schalke altyapısından yetişen ve uzun yıllar Schalke forması giyen Höwedes, 2020'de futbolu bırakan bir başka isim oldu. Alman oyuncu 44 kez milli formayı terletirken, 2014'de Dünya Kupası sevinci yaşadı.

SCHÜRRLE

Listedeki belki de en sürpriz isim ise Schürrle oldu. Kariyerinde Chelsea ve Dortmund gibi takımlar olan oyuncu, 29 yaşındayken sürpriz bir şekilde futbolu bıraktı. Alman oyuncu, Dünya Şampiyonu apoletini de ömrü boyunca taşıyacak.

PIZARRO

42 yaşındaki Pizarro, neredeyse iki nesilin izleme şansı bulduğu bir oyuncu oldu. Perulu efsane forvet, Schürrle'den 12 sezon daha fazla oynadı. Bundesliga'ya damgasını vuran Perulu, 197 golle lig tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu.

DAVID VILLA

David Villa, İspanya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu olarak kariyerini bitirdi. İspanyol forvet, ülkesinin 2010'daki Dünya Kupası zaferinde de en önemli unsurlardan birisiydi.

EL HADARY

Mısırlı kaleciyi özel yapan şey, eldivenlerini 47 yaşına kadar takmış olması oldu. Ülkesinin efsanesi olan El Hadary, toplam 159 kez milli takımının formasını terletti. 2018 Dünya Kupası'nda da oynayan kaleci, 45 yaşındayken çıktığı turnuvayla Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı futbolcu rekorunu kırdı.

BENAGLIO

İsviçre Milli Takımı'nın kalesini uzun yıllar koruyan Benaglio, 2020'de futbola veda etti. Kariyerinin son döneminde Monaco forması giyen oyuncu, Wolfsburg'un 2009'daki Bundesliga şampiyonluğunda takımının önemli parçalarından biriydi.

LUCIO

42 yaşındaki Lucio da geriye büyük bir kariyer bırakan isimlerden oldu. Stoper oyuncusu kariyerinde Bayern Münih, Inter, Leverkusen ve Juventus gibi takımlarda oynadı. Brezilyalı'nın kariyerinde bir Dünya Kupası, 1 Devler Ligi ve 5 kez lig şampiyonluğu var.

CASILLAS

Real Madrid'le özdeşleşen Casillas, kariyerinin son döneminde Porto ile mücadele ettikten sonra 2020'de futbola veda etti. Efsane kaleci, Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2010'da Dünya Kupası zaferine ulaştı.

DE ROSSI

2006 Dünya Kupası Şampiyonu Daniele De Rossi, Totti'nin ardından Roma formasıyla özdeşleşen diğer bir isim oldu. İtalyan oyuncu, 18 yıllık kariyerinin 17'sini Roma'da geçirdi.

STEPHAN LICHTSTEINER

İsviçre futbol tarihine damga vuran isimlerden biri olan Stephan Lichtsteiner, 36 yaşında futbolu bıraktı. Uzun süre Juventus forması giyen İsviçreli oyuncu, son olarak Augsburg ile Bundesliga macerası yaşadı.

JEDINAK

Ülkemizde Antalyaspor ve Gençlerbirliği formalarını terleten Mile Jedinak, İngiltere'de Crystal Palace ve Aston Villa'da forma giydi. Avustralyalı orta saha 35 yaşında kariyerine nokta koydu.

BARRY

39 yaşında emekli olan Gareth Barry, 653 maçla Premier Lig'de en çok forma giyen oyuncu rekoruna sahip oldu. Orta saha oyuncusu, Manchester City'le lig şampiyonluğu sevinci de yaşadı.

MASCHERANO

Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın önemli isimlerinden Mascherano, kariyerine 2 Devler Ligi, 5 La Liga sığdırdı.

KOMPANY

Uzun yıllar Manchester City forması giyen Vincent Kompany, 34 yaşında Anderlecht ile sahaya veda etti. Belçikalı stoper, futbolu bıraktığı takım Anderlecht'e teknik direktör olarak kariyerinin yeni sayfasını açtı. Kompany, kaptanlık görevi yaptığı City'de 4 kez Premier Lig, 2 kez FA Cup, 4 kez Lig kupası ve 2 kez İngiltere Süper Kupası kazandı.