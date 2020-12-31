2020'de yaşanan önemli spor olayları

Başakşehir'in şampiyonluğundan, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıllar sonra Kadıköy'de galip gelmesine kadar... İşte geride bırakacağımız yılda yaşanan önemli spor olayları.

2020 yılının bitmesine sayılı saatler kala, spor camiasında yaşanan başarı ve başarısızlıkları sizler için derledik.

İşte öne çıkan spor olayları:

ABDULLAH AVCI'YLA YOLLAR AYRILDI

24 Ocak, Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA

29 Ocak, Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

FATİH TERİM KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

EURO 2020 ERTELENDİ

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) play-offları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

MUSTAFA CENGİZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı. Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

GALATASARAY KADIKÖY'DE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy’de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

RONALDİNHO TUTUKLANDI

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, sahte pasaport düzenlediği iddiasıyla Paraguay'da tutuklandı.

MUSLERA'NIN AYAĞI KIRILDI

Rizesporlu Skoda ile çarpışan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın ayağı kırıldı.

TRABZONSPOR AVRUPA'DAN MEN EDİLDİ

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi.

OBRADOVIC İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

LIVERPOOL 30 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ARDA GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Arda Turan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

EROL BULUT FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

BAYERN MÜNİH, BARCELONA'YA 8 ATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.

BARCELONA'DA MESSİ KRİZİ YAŞANDI

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.

VEDAT MURİÇ LAZİO'DA

Vedat Muriç, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Vedat Muriç'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SÖRLOTH LEIPZIG'DE

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

AZİZ YILDIRIM ŞİKE DAVASINDAN BERAAT ETTİ

Futbolda şike davasında tüm sanıklar 'şike ve teşvik' suçlarından beraat etti. (Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Alaattin Yıldırım, Mecnun Otyakmaz)

TRABZONSPOR NEWTON İLE YOLLARINI AYIRDI

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, İngiliz hocanın yerine Abdullah Avcı'yı getirdi.

BEŞİKTAŞ 15 YIL SONRA KADIKÖY'DE KAZANDI

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 2005 yılında mağlup eden Beşiktaş, Kadıköy'de sarı-lacivertlileri 4-3 yenerek 15 yıllık kazanamama serisine son verdi.

WEBO'YA IRKÇILIK YAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım, sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve sahadan çekildi, maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.

GÖKSU, TÜRKİYE'YE İLK MADALYASINI KAZANDIRDI

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da hem gümüş madalya sevinci yaşadı hem de Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.