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2020'nin enleri anketi
Kralspor'un Twitter adresi üzerinden yaptığımız anketlerin sonuçları belli oldu. Takipçilerimize göre 2020 yılının en iyi takımı Galatasaray, en iyi transferi ise Aboubakar.
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 16:41
- Güncelleme : 31.12.2020 - 17:17
2021 yılına girmemize sayılı saatler kala, 2020 senesiyle ilgili bazı anketler yaptık.
Kralspor'un Twitter hesabından sorduğumuz sorulara cevap veren futbolseverler, 2020 yılının 'en'lerini' seçti.
EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖR SUMUDICA
Taraftarlar, 'Sizce 2020 yılının en başarılı teknik direktörü kim?' sorusuna Sumudica cevabını verdi.
EN BAŞARILI TAKIM GALATASARAY
Futbolseverlere göre 2020'nin en başarılı takımı ise şu anda lig lideri olan Galatasaray.
EN İYİ TRANSFER ABOUBAKAR
'2020 yılının en iyi transferi hangisi?' sorusunun cevabı ise attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Vincent Aboubakar oldu.
YILIN BİDONU FALCAO
Takipçilerimize göre yılın bidonu ise Radamel Falcao. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı forvet, 2020 yılında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.