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2020'nin enleri anketi

2020'nin enleri anketi

Kralspor'un Twitter adresi üzerinden yaptığımız anketlerin sonuçları belli oldu. Takipçilerimize göre 2020 yılının en iyi takımı Galatasaray, en iyi transferi ise Aboubakar.