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    2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor

    2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor

    Süper Lig’in 35. Haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.
    • 30.04.2022 - 22:35
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    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 3. dakikada Cornelius'un attığı gol ile 1-0 öne geçti.

    İlk yarıda iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istedikleri golü bulamadı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor devre arasında 1-0 önde gitti.

    2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor #1

    Uğurcan penaltıyı çıkardı

    İkinci yarı ise Antalyaspor hızlı başladı. Akdeniz ekibi 51. dakikada Ndao'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi.

    Maçın 56. dakikasında Antalyaspor'un penaltısını Uğurcan Çakır kurtardı ve bordo-mavililere rahat bir nefes aldırdı.

    2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor #2

    Dorukhan yeniden öne geçirdi.

    61. dakikada sahneye çıkan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'u yeniden öne geçiren golü kaydetti.

    80. dakikada Wright, attığı golle Antalyaspor'a beraberliği getirdi.

    2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor #3

    Trabzonspor şampiyon

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu skorla bordo-mavililer, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

    38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk

    Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Aradan geçen 38 yılın ardından Trabzonspor, mutlu sona ulaştı.


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