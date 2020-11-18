2021'de FIFA kokartı takacak hakemler

MHK, geçen seneki listeden Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ı çıkarırken onların yerine Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu davet etti.

İşte 2021 yılında FIFA kokartı takacak hakemler:

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Halil Umut Meler

Halis Özkahya

Arda Kardeşler

Abdulkadir Bitigen

Yaşar Kemal Uğurlu

Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Mete Kalkavan

Bahattin Şimşek