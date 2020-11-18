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    2021'de FIFA kokartı takacak hakemler

    Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi. Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ın kokartı çıkartıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 14:17
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    2021'de FIFA kokartı takacak hakemler

    Her yıl sonu FIFA'ya bildirilen kokart listesi resmen açıklandı.

    MHK, geçen seneki listeden Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ı çıkarırken onların yerine Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu davet etti.

    2021 de FIFA kokartı takacak hakemler #1

    İşte 2021 yılında FIFA kokartı takacak hakemler:

    Cüneyt Çakır

    Ali Palabıyık

    Halil Umut Meler

    Halis Özkahya

    Arda Kardeşler

    Abdulkadir Bitigen

    Yaşar Kemal Uğurlu

    2021 de FIFA kokartı takacak hakemler #2

    Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

    FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMLERİ

    Cüneyt Çakır

    Ali Palabıyık

    Abdulkadir Bitigen

    Mete Kalkavan

    Bahattin Şimşek

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