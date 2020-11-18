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- 2021'de FIFA kokartı takacak hakemler
2021'de FIFA kokartı takacak hakemler
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi. Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ın kokartı çıkartıldı.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 14:17
Her yıl sonu FIFA'ya bildirilen kokart listesi resmen açıklandı.
MHK, geçen seneki listeden Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ı çıkarırken onların yerine Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu davet etti.
İşte 2021 yılında FIFA kokartı takacak hakemler:
Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Halil Umut Meler
Halis Özkahya
Arda Kardeşler
Abdulkadir Bitigen
Yaşar Kemal Uğurlu
Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMLERİ
Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Abdulkadir Bitigen
Mete Kalkavan
Bahattin Şimşek