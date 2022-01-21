2021'in en başarılı takımları açıklandı

IFFHS'nin 2021 yılının en başarılı takımlarını açıkladığı liste duyuruldu. Buna göre; Galatasaray, Türk takımları arasında en iyisi olurken, son şampiyon Beşiktaş 155. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2021 yılını baz aldığı ”Dünyanın En İyi Futbol Takımları” sıralamasını açıkladı.

PALMEIRAS BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Üst üste iki kez Copa Libertadores’i müzesine götüren Palmeiras, yılı zirvede tamamlayan ilk Brezilya kulübü olarak tarihe geçti. Türkiye’den en iyi dereceyi elde eden Galatasaray, 46. sırada kendine yer buldu.

IFFHS’nin 1991 yılından bu yana açıkladığı raporlarda, daha önce hiçbir Brezilya takımı listenin ilk sırasında yer almamıştı. Brezilya Serie A ve Brezilya Kupası’nı kazanan Atletico Mineiro, listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.

Copa Libertadores finalinde Palmeiras’a kaybeden bir diğer Brezilya kulübü Flamengo ise listenin beşinci sırasında yer aldı. Brezilya, 10. sırada bulunan Atletico Paranaense ile ilk 10’a dört kulübünü sokmayı başardı.

İngiltere Premier Ligi’ni kazanan Manchester City, üçüncü sırada yer alırken; UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Chelsea ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

2021’in en başarılı 10 futbol takımı:

1) Palmeiras – Brezilya

2) Atletico Mineiro – Brezilya

3) Manchester City – İngiltere

4) Chelsea – İngiltere

5) Flamengo – Brezilya

6) Dinamo Zagreb – Hırvatistan

7) Bayern Münih – Almanya

8) Real Madrid – İspanya

9) Ajax – Hollanda

10) Atletico Paranaense – Brezilya

EN BAŞARILI TÜRK TAKIM GALATASARAY

IFFHS’nin yayınladığı raporda, Türkiye temsilcileri oldukça gerilerde kaldı. 2021 yılının son dönemecinde UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını namağlup lider olarak tamamlayan Galatasaray, listenin 46. sırasında yer alarak Türkiye’nin 2021 yılındaki en başarılı kulübü oldu.

Fenerbahçe 78, Demir Grup Sivasspor 134 ve Trabzonspor 141. sıradaki yerleri ile Galatasaray’ı takip etti. Öte yandan Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, kendisine ancak 155. sırada yer bulabildi. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını puan alamadan noktalamıştı.