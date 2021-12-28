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2021'in en iyi 11'i
Süper Lig'de sezonun 2021'i kapsayan kısmında en iyi performansı gösteren oyunculardan bir 11 kurduk.
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 09:22
- Güncelleme : 28.12.2021 - 09:24
2021 yılı geride kalırken editörlerimiz bu sezon haberlerimize yapılan yorumlar neticesinde yılın kadrosunu seçti.
Farklı düşünen futbolseverlerin altın 11'ini yorumlarda bekliyoruz.
2021'İN EN İYİ 11'İ:
Uğurcan Çakır
Rosier
Marcao
Kim Min-Jae
Rıdvan
Josef
Hamsik
Kerem
Nwakaeme
Bakasetas
Pesic