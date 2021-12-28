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    2021'in en iyi 11'i

    2021'in en iyi 11'i

    Süper Lig'de sezonun 2021'i kapsayan kısmında en iyi performansı gösteren oyunculardan bir 11 kurduk.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 09:24
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    2021 yılı geride kalırken editörlerimiz bu sezon haberlerimize yapılan yorumlar neticesinde yılın kadrosunu seçti.

    Farklı düşünen futbolseverlerin altın 11'ini yorumlarda bekliyoruz.

    2021'İN EN İYİ 11'İ:

    Uğurcan Çakır

    Rosier

    Marcao

    Kim Min-Jae

    Rıdvan

    Josef

    Hamsik

    Kerem

    Nwakaeme

    Bakasetas

    Pesic

    2021 in en iyi 11 i #1

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