2021'in en'lerini seçiyoruz

Kralspor'un Twitter adresi üzerinden yapılan anketin sonuçları okurların oylarıyla belirlenecek. Herkesi Twitter sayfamıza bekliyoruz.

2021-2022 sezonunun neredeyse yarısı geride kalırken 2021 yılında hangi teknik adam sizleri etkiledi, hangi takımın futbolu sizlere keyif verdi bunları merak ettik.

EN'LERİ OKURLARIMIZ SEÇİYOR

2021 yılının en'lerini birlikte seçmek için Twitter'da anket açarak her zaman olduğu gibi söz hakkını size verdik. (Twitter kullanıcı adımız: kralsporcom)





EN İYİ KADRO ÖNERİLERİNİZİ YORUMA BEKLİYORUZ

Ayrıca yorum kısmına da sezonun en iyi 11'i için kendi tercihinizi yazmayı unutmayın. En çok tercih edilen futbolcular '2021'in en iyi kadrosu' haberinde yer alacaktır.