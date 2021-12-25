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    2021'in en'lerini seçiyoruz

    Kralspor'un Twitter adresi üzerinden yapılan anketin sonuçları okurların oylarıyla belirlenecek. Herkesi Twitter sayfamıza bekliyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 16:54
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    2021'in en'lerini seçiyoruz

    2021-2022 sezonunun neredeyse yarısı geride kalırken 2021 yılında hangi teknik adam sizleri etkiledi, hangi takımın futbolu sizlere keyif verdi bunları merak ettik.

    EN'LERİ OKURLARIMIZ SEÇİYOR

    2021 yılının en'lerini birlikte seçmek için Twitter'da anket açarak her zaman olduğu gibi söz hakkını size verdik. (Twitter kullanıcı adımız: kralsporcom)

    2021 yılının en iyi teknik direktörü kim? - TIKLA OY VER

    2021 in en lerini seçiyoruz #1

    2021 yılının en iyi takımı hangisi? - TIKLA OY VER

    2021 in en lerini seçiyoruz #2

    2021 yılının en iyi transferi hangisi? TIKLA OY VER

    2021 in en lerini seçiyoruz #3

    2021 yılının bidonu kim? - TIKLA OY VER

    2021 in en lerini seçiyoruz #4

    EN İYİ KADRO ÖNERİLERİNİZİ YORUMA BEKLİYORUZ

    Ayrıca yorum kısmına da sezonun en iyi 11'i için kendi tercihinizi yazmayı unutmayın. En çok tercih edilen futbolcular '2021'in en iyi kadrosu' haberinde yer alacaktır.

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